Германия22 июня 2022, 19:18 |
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Бавария: «Мы ждем Левандовски в команде в первой день предсезонки»
Оливер Кан настроен решительно
22 июня 2022, 19:18 |
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Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», сейчас не видит возможности для трансфера ведущего форварда Роберта Левандовски, который хочет покинуть команду.
«У Левандовски контракт до лета 2023 года, и мы ожидаем, что в первый день предсезонной подготовки он будет в составе «Баварии».
«Ничего не изменилось, у Роберта контракт, его нужно выполнять», - уверен Кан.
Главным претендентом на игрока называют «Барселону».
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