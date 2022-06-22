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  4. Бавария: «Мы ждем Левандовски в команде в первой день предсезонки»
Германия
22 июня 2022, 19:18 |
306
0

Бавария: «Мы ждем Левандовски в команде в первой день предсезонки»

Оливер Кан настроен решительно

22 июня 2022, 19:18 |
306
0
Бавария: «Мы ждем Левандовски в команде в первой день предсезонки»
Getty Images/Global Images Ukraine

Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», сейчас не видит возможности для трансфера ведущего форварда Роберта Левандовски, который хочет покинуть команду.

«У Левандовски контракт до лета 2023 года, и мы ожидаем, что в первый день предсезонной подготовки он будет в составе «Баварии».

«Ничего не изменилось, у Роберта контракт, его нужно выполнять», - уверен Кан.

Главным претендентом на игрока называют «Барселону».

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Бавария Роберт Левандовски чемпионат Германии по футболу
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Источник Sky Sports
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