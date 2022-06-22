Бавария: «Мы ждем Левандовски в команде в первой день предсезонки»

Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», сейчас не видит возможности для трансфера ведущего форварда Роберта Левандовски, который хочет покинуть команду.

«У Левандовски контракт до лета 2023 года, и мы ожидаем, что в первый день предсезонной подготовки он будет в составе «Баварии».

«Ничего не изменилось, у Роберта контракт, его нужно выполнять», - уверен Кан.

Главным претендентом на игрока называют «Барселону».