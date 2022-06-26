Мане в Баварии будет получать 20 млн евро в год

Сенегальский форвард Садио Мане этим летом перешел в «Баварию» из «Ливерпуля». Немецкая пресса сообщила, сколько 30-летний футболист будет получать в Мюнхене.

По данным Bild, «Бавария» будет платить игроку 20 млн евро в год до уплаты налогов. Мане стал одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

В «Ливерпуле» Мане получал 12 млн евро в год грязными.

Садио Мане подписал контракт с «Баварией» до 2025 года. В составе «Ливерпуля» сенегалец провел шесть лет. За это время он сыграл 269 матчей, в которых забил 120 голов и сделал 48 голевых передач.