Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «Вернидуб – очень хороший человек»
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 09:19 | Обновлено 25 июня 2022, 09:33
62
0

Алексей ХОБЛЕНКО: «Вернидуб – очень хороший человек»

Форвард «Кривбасса» – о новом главном тренере

25 июня 2022, 09:19 | Обновлено 25 июня 2022, 09:33
62
0
Алексей ХОБЛЕНКО: «Вернидуб – очень хороший человек»
ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

Нападающий «Кривбасса» Алексей Хобленко поделился мнением о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера клуба.

«Я играл против его команды, против Зари. Я помню, у него была очень хорошая команда, они находились на 3-м месте в УПЛ. Также это очень хороший человек. И то, что он поехал в ВСУ – это его характеризует, как мужественного человека», - сказал Хобленко.

По теме:
Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров
Роман ДЕБЕЛКО: «Успел сыграть одну игру за ветеранов Кривбасса»
Иван ЗОТЬКО: «Долго ждали возвращения футбола в Кривой Рог»
Алексей Хобленко Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной
Футбол | 25 июня 2022, 07:30 0
Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной
Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной

Главные новости за 24 июня на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя футболистами
Футбол | 25 июня 2022, 05:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя футболистами

Михаил Сергийчук, Роман Мирошник и Артем Данилюк остаются в Ровно

Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
Футбол | 24.06.2022, 14:19
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
Война | 24.06.2022, 09:52
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
В 21:15 Украина сыграет против Шотландии в квалификации ЧМ-2023
Футбол | 24.06.2022, 16:33
В 21:15 Украина сыграет против Шотландии в квалификации ЧМ-2023
В 21:15 Украина сыграет против Шотландии в квалификации ЧМ-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
23.06.2022, 18:10 8
Теннис
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
23.06.2022, 12:08 3
Футбол
ВИДЕО. РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов
ВИДЕО. РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов
24.06.2022, 12:13
Война
ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
23.06.2022, 18:32
Футбол
Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
24.06.2022, 12:47 5
Теннис
Три признака, указывающие на скорый уход Цыганкова из Динамо
Три признака, указывающие на скорый уход Цыганкова из Динамо
23.06.2022, 13:20 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украине предоставлен статус кандидата в Евросоюз!
ОФИЦИАЛЬНО. Украине предоставлен статус кандидата в Евросоюз!
23.06.2022, 21:30 20
Война
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
25.06.2022, 08:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем