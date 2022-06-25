Украина. Премьер лига25 июня 2022, 09:19 | Обновлено 25 июня 2022, 09:33
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Алексей ХОБЛЕНКО: «Вернидуб – очень хороший человек»
Форвард «Кривбасса» – о новом главном тренере
25 июня 2022, 09:19 | Обновлено 25 июня 2022, 09:33
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Нападающий «Кривбасса» Алексей Хобленко поделился мнением о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера клуба.
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«Я играл против его команды, против Зари. Я помню, у него была очень хорошая команда, они находились на 3-м месте в УПЛ. Также это очень хороший человек. И то, что он поехал в ВСУ – это его характеризует, как мужественного человека», - сказал Хобленко.
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