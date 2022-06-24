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  4. Бад-Хомбург. Гарсия впервые за три года пробилась в финал, Халеп снялась
WTA
24 июня 2022, 20:25 |
132
0

Бад-Хомбург. Гарсия впервые за три года пробилась в финал, Халеп снялась

Бьянка Андрееску без борьбы преодолела полуфинальную стадию

24 июня 2022, 20:25 |
132
0
Бад-Хомбург. Гарсия впервые за три года пробилась в финал, Халеп снялась
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Состоялись матчи 1/2 финала в рамках травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбург.

В матче француженок сильнее оказалась Каролин Гарсия. Экс-четвертая ракетка мира впервые с 2019-го будет сражаться за титул.

Еще один матч не состоялся, Симона Халеп снялась из-за травмы шеи.

Бад-Хомбург. 1/2 финала

 Бьянка Андрееску –  Симона Халеп [4] – техническая победа
 Каролин Гарсия –  Ализе Корне [9] – 7:6(9), 3:6, 7:5

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Симона Халеп Ализе Корне Каролин Гарсия Бьянка Андрееску WTA Бад-Хомбург
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Источник Sport.ua
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