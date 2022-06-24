Бад-Хомбург. Гарсия впервые за три года пробилась в финал, Халеп снялась

Состоялись матчи 1/2 финала в рамках травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбург.

В матче француженок сильнее оказалась Каролин Гарсия. Экс-четвертая ракетка мира впервые с 2019-го будет сражаться за титул.

Еще один матч не состоялся, Симона Халеп снялась из-за травмы шеи.

Бад-Хомбург. 1/2 финала

Бьянка Андрееску – Симона Халеп [4] – техническая победа

Каролин Гарсия – Ализе Корне [9] – 7:6(9), 3:6, 7:5