Польский Гурник назначил нового тренера. Это не Хацкевич

Польский «Гурник» из Забже официально объявил о назначении на пост главного тренера 34-летнего Бартоша Гауля. Условия контракта не сообщаются.

Напомним, на пост главного тренера «Гурника» также рассматривалась кандидатура Александра Хацкевича. Также экс-тренер «Динамо» находится в шорт-листе луганской «Зари».

48-летний белорусский специалист находится в статусе безработного с марта прошлого года, когда он был уволен из «Ротора».