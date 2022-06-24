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  4. Польский Гурник назначил нового тренера. Это не Хацкевич
Польша
24 июня 2022, 18:07 |
163
0

Польский Гурник назначил нового тренера. Это не Хацкевич

Экс-тренер «Динамо» не будет работать в Польше

24 июня 2022, 18:07 |
163
0
Польский Гурник назначил нового тренера. Это не Хацкевич
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Польский «Гурник» из Забже официально объявил о назначении на пост главного тренера 34-летнего Бартоша Гауля. Условия контракта не сообщаются.

Напомним, на пост главного тренера «Гурника» также рассматривалась кандидатура Александра Хацкевича. Также экс-тренер «Динамо» находится в шорт-листе луганской «Зари».

48-летний белорусский специалист находится в статусе безработного с марта прошлого года, когда он был уволен из «Ротора».

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Гурник Забже Александр Хацкевич
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