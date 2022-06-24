Польша24 июня 2022, 18:07 |
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Польский Гурник назначил нового тренера. Это не Хацкевич
Экс-тренер «Динамо» не будет работать в Польше
24 июня 2022, 18:07 |
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Польский «Гурник» из Забже официально объявил о назначении на пост главного тренера 34-летнего Бартоша Гауля. Условия контракта не сообщаются.
Напомним, на пост главного тренера «Гурника» также рассматривалась кандидатура Александра Хацкевича. Также экс-тренер «Динамо» находится в шорт-листе луганской «Зари».
48-летний белорусский специалист находится в статусе безработного с марта прошлого года, когда он был уволен из «Ротора».
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