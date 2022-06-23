Заря пока не определилась с тренером. Есть три кандидата

По информации ТаТоТаке, «Заря» все еще не определилась с тем, кто возглавит команду после ухода Виктора Скрипника.

Кандидатами остаются Александр Бабич, Александр Хацкевич и Патрик ван Леувен. Фаворитом пока считается нидерландский специалист.

При этом приход экс-тренера «Динамо» Хацкевича может помочь «Заре» с арендой игроков у киевской команды, так как у клуба сейчас есть проблемы с составом.