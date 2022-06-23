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  4. Заря пока не определилась с тренером. Есть три кандидата
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 16:41 |
1256
2

Заря пока не определилась с тренером. Есть три кандидата

Бабич, Хацкевич и ван Леувен

23 июня 2022, 16:41 |
1256
2
Заря пока не определилась с тренером. Есть три кандидата
fcdynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич

По информации ТаТоТаке, «Заря» все еще не определилась с тем, кто возглавит команду после ухода Виктора Скрипника.

Кандидатами остаются Александр Бабич, Александр Хацкевич и Патрик ван Леувен. Фаворитом пока считается нидерландский специалист.

При этом приход экс-тренера «Динамо» Хацкевича может помочь «Заре» с арендой игроков у киевской команды, так как у клуба сейчас есть проблемы с составом.

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Александр Бабич Александр Хацкевич Патрик ван Леувен
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Burevestnik
якби запропонували Маркевичу М., то він би пішов.
И просто б пішов...
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0
Andrew
Возможно ван Леувен хороший вариант. 
Бабича Шаблий хочет всунуть везде, но это же вообще дровосек, даже физрук для него хорошее название.
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0
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