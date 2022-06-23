Украина. Премьер лига23 июня 2022, 16:41 |
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Заря пока не определилась с тренером. Есть три кандидата
Бабич, Хацкевич и ван Леувен
23 июня 2022, 16:41 |
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По информации ТаТоТаке, «Заря» все еще не определилась с тем, кто возглавит команду после ухода Виктора Скрипника.
Кандидатами остаются Александр Бабич, Александр Хацкевич и Патрик ван Леувен. Фаворитом пока считается нидерландский специалист.
При этом приход экс-тренера «Динамо» Хацкевича может помочь «Заре» с арендой игроков у киевской команды, так как у клуба сейчас есть проблемы с составом.
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И просто б пішов...
Бабича Шаблий хочет всунуть везде, но это же вообще дровосек, даже физрук для него хорошее название.