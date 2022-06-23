Коваленко может остаться в Специи еще на год

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может остаться еще на год в аренде в «Специи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Срок аренды 26-летнего украинского полузащитника истекает в конце июня. Однако Коваленко в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не входит, поэтому клуб из Бергамо готов отпустить игрока. Вполне возможно, в новом арендном соглашении у «Специи» будет прописана опция выкупа.

В сезоне 2021/2022 Коваленко провел за «Специю» 27 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро. Ранее Коваленко сообщал, что может вернуться в «Шахтер».