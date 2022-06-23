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  4. Коваленко может остаться в Специи еще на год
Италия
23 июня 2022, 22:30 |
89
0

Коваленко может остаться в Специи еще на год

«Аталанта» может снова отдать хавбека в аренду

23 июня 2022, 22:30 |
89
0
Коваленко может остаться в Специи еще на год
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может остаться еще на год в аренде в «Специи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Срок аренды 26-летнего украинского полузащитника истекает в конце июня. Однако Коваленко в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не входит, поэтому клуб из Бергамо готов отпустить игрока. Вполне возможно, в новом арендном соглашении у «Специи» будет прописана опция выкупа.

В сезоне 2021/2022 Коваленко провел за «Специю» 27 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро. Ранее Коваленко сообщал, что может вернуться в «Шахтер».

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Источник Calcio Spezia
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