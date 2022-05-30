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  4. Виктор КОВАЛЕНКО: «Вернуться в Шахтер? Можно будет подумать»
Италия
30 мая 2022, 20:53 |
695
0

Виктор КОВАЛЕНКО: «Вернуться в Шахтер? Можно будет подумать»

Игрок не отбрасывает такую вероятность

30 мая 2022, 20:53 |
695
0
Виктор КОВАЛЕНКО: «Вернуться в Шахтер? Можно будет подумать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко не может полностью исключить возможность возвращения в «Шахтер», но этого точно не будет, если не удастся начать чемпионат УПЛ.

«Шахтер»? Я не знаю, нужно подумать. Так сразу отвечать не могу. Есть какая-то доля вероятности, что можно вернуться в «Шахтер» и помочь, потому что это родной клуб. Но если не будет ни чемпионата, ничего...».

«Сыграть 6 матчей в Лиге чемпионов - это тяжело. Если будет чемпионат, то можно рассматривать возможность», - сказал Коваленко.

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Источник Вацко Live
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