Виктор КОВАЛЕНКО: «Вернуться в Шахтер? Можно будет подумать»

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко не может полностью исключить возможность возвращения в «Шахтер», но этого точно не будет, если не удастся начать чемпионат УПЛ.

«Шахтер»? Я не знаю, нужно подумать. Так сразу отвечать не могу. Есть какая-то доля вероятности, что можно вернуться в «Шахтер» и помочь, потому что это родной клуб. Но если не будет ни чемпионата, ничего...».

«Сыграть 6 матчей в Лиге чемпионов - это тяжело. Если будет чемпионат, то можно рассматривать возможность», - сказал Коваленко.