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  4. Украина – Шотландия. Текстовая трансляция матча
Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2022, 20:00 |
1077
2

Украина – Шотландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира женского чемпионата мира

23 июня 2022, 20:00 |
1077
2
Украина – Шотландия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 июня, состоится поединок группы В квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Шотландией. Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь ЗКС», стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Для продолжения борьбы за путевку на мундиаль нашей команде нужно занять второе место в своей группе (Испания, которая занимает первую позицию, уже недосягаема). На данный момент «сине-желтые» идут четвертыми, отставая от второго места (Шотландия) на шесть очков. При этом шотландки сыграли на два матча больше. Таким образом, только победа в очном противостоянии с «Тартановой армией» позволит женской сборной Украины рассчитывать на выход в дальнейшее сито квалификации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Ад
наші жінкі і до війни дуже слабо гралі,а зараз на мою думку,тім паче
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+1
Chystyi_stavok
Щось коефіцієнт у нас занадто великий, можна хороші бабки підняти. Я би якраз і ризикнув поставити на перемогу нашої збірної. Нутром чую, що обіграємо завтра. 
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0
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