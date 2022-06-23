В пятницу, 24 июня, состоится поединок группы В квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Шотландией. Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь ЗКС», стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Для продолжения борьбы за путевку на мундиаль нашей команде нужно занять второе место в своей группе (Испания, которая занимает первую позицию, уже недосягаема). На данный момент «сине-желтые» идут четвертыми, отставая от второго места (Шотландия) на шесть очков. При этом шотландки сыграли на два матча больше. Таким образом, только победа в очном противостоянии с «Тартановой армией» позволит женской сборной Украины рассчитывать на выход в дальнейшее сито квалификации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия, за которой можно следить здесь.