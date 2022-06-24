В пятницу, 24 июня, состоится поединок группы В квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Шотландией.

Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Сборной Украины нужна только победа, чтобы продолжить борьбу за второе место и выход в плей-офф раунд квалификации.

Квалификация женского ЧМ-2023

Группа B. Турнирное положение

Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция