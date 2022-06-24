Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
24 июня 2022, 00:59 | Обновлено 24 июня 2022, 01:04
214
0

Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июня в 21:15 матч квалификации женского ЧМ-2023 по футболу

24 июня 2022, 00:59 | Обновлено 24 июня 2022, 01:04
214
0
Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 июня, состоится поединок группы В квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Шотландией.

Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Сборной Украины нужна только победа, чтобы продолжить борьбу за второе место и выход в плей-офф раунд квалификации.

Квалификация женского ЧМ-2023

Группа B. Турнирное положение

Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Луис КОРТЕС: «В Украине очень сложная ситуация»
Украина – Шотландия. Текстовая трансляция матча
Анна ПЕТРИК: «Мы сделали выводы из прошлых матчей»
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Шотландии по футболу Украина - Шотландия смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
Теннис | 23 июня 2022, 17:55 11
Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке

Ангелина не смогла обыграть Алену Остапенко

Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований
Биатлон | 23 июня 2022, 11:50 0
Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований
Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований

Главный зимний вид спорта претерпел много изменений

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Футбол | 23.06.2022, 12:08
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Коваленко может остаться в Специи еще на год
Футбол | 23.06.2022, 22:30
Коваленко может остаться в Специи еще на год
Коваленко может остаться в Специи еще на год
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Футбол | 23.06.2022, 10:14
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
22.06.2022, 21:42 11
Теннис
Александр УСИК: «Мои друзья погибли на войне с россией»
Александр УСИК: «Мои друзья погибли на войне с россией»
22.06.2022, 19:05 4
Бокс
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
22.06.2022, 06:00 13
Футбол
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
22.06.2022, 22:10 4
Война
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
23.06.2022, 16:40
Футбол
Несостоявшийся гений Шахтера
Несостоявшийся гений Шахтера
22.06.2022, 06:20 2
Футбол
Ликбез. Каких проектов в игровой индустрии стоит ждать в 2022-23 годах
Ликбез. Каких проектов в игровой индустрии стоит ждать в 2022-23 годах
22.06.2022, 22:27
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем