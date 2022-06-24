Чемпионат мира24 июня 2022, 00:59 | Обновлено 24 июня 2022, 01:04
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Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 июня в 21:15 матч квалификации женского ЧМ-2023 по футболу
24 июня 2022, 00:59 | Обновлено 24 июня 2022, 01:04
214
0
В пятницу, 24 июня, состоится поединок группы В квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Шотландией.
Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.
Сборной Украины нужна только победа, чтобы продолжить борьбу за второе место и выход в плей-офф раунд квалификации.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Квалификация женского ЧМ-2023
Группа B. Турнирное положение
Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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