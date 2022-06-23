Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Валенсии

Жозе Моуриньо этим летом намерен усилить линию атаки «Ромы» Как сообщает источник, наставник нацелился на нападающего «Валенсии» Гонсалу Гедеша.

В прошлом сезоне португалец забил 11 мячей и совершил 6 ассистов в 36 матчах Примеры. И Жозе Моуриньо хочет, чтобы он усилил его команду, играл в нападении вместе с Тэмми Абрахамом.

Испанцы требуют за своего футболиста 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет пригласить Бэйла в «Рому».