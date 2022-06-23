Италия23 июня 2022, 13:58 | Обновлено 23 июня 2022, 13:59
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Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Валенсии
Гонсалу Гедеш может перебраться в Рим
23 июня 2022, 13:58 | Обновлено 23 июня 2022, 13:59
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Жозе Моуриньо этим летом намерен усилить линию атаки «Ромы» Как сообщает источник, наставник нацелился на нападающего «Валенсии» Гонсалу Гедеша.
В прошлом сезоне португалец забил 11 мячей и совершил 6 ассистов в 36 матчах Примеры. И Жозе Моуриньо хочет, чтобы он усилил его команду, играл в нападении вместе с Тэмми Абрахамом.
Испанцы требуют за своего футболиста 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет пригласить Бэйла в «Рому».
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