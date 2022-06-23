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  4. Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Валенсии
Италия
23 июня 2022, 13:58 | Обновлено 23 июня 2022, 13:59
342
0

Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Валенсии

Гонсалу Гедеш может перебраться в Рим

23 июня 2022, 13:58 | Обновлено 23 июня 2022, 13:59
342
0
Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine

Жозе Моуриньо этим летом намерен усилить линию атаки «Ромы» Как сообщает источник, наставник нацелился на нападающего «Валенсии» Гонсалу Гедеша.

В прошлом сезоне португалец забил 11 мячей и совершил 6 ассистов в 36 матчах Примеры. И Жозе Моуриньо хочет, чтобы он усилил его команду, играл в нападении вместе с Тэмми Абрахамом.

Испанцы требуют за своего футболиста 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет пригласить Бэйла в «Рому». 

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Гонсалу Гедеш Рома Рим трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Валенсия трансферы Жозе Моуриньо
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Источник El Mundo Deportivo
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