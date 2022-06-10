Моуриньо хочет пригласить Бэйла в Рому

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет пригласить в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла, который в конце июня станет свободным агентом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее Моуриньо уже работал с Бэйлом в «Тоттенхэме» в сезоне 2020/2021. Португалец считает Бэйла хорошим усилением атаки команды на следующий сезон.

«Рома» - далеко не единственный претендент на Бэйла. По информации СМИ, на 32-летнего валлийца нацелились более 10 клубов. Ранее сообщалось о том, что он близок к переходу в «Хетафе».