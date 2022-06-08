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  4. Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Испания
08 июня 2022, 20:35 |
1132
0

Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб

Звездный валлиец может продолжить карьеру в «Хетафе»

08 июня 2022, 20:35 |
1132
0
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Контракт Гарета Бэйла с «Реалом» истекает в конце июня. Сейчас звездный валлиец активно ищет себе новый клуб.

Сегодня днем президент «Хетафе» Анхель Торрес сообщил о том, что его клубу был предложен 32-летний валлиец:

«Мы говорили с агентом Бэйла 45 минут назад, они предложили его нам. Мы рассмотрим и изучим эту возможность», - заявил Торрес.

А час назад на официально странице «Хетафе» в Твиттере появился намек на будущий переход Бэйла в клуб:

«Хетафе. Хетафе. Хетафе. В таком порядке», - написано в посте. Это явный намек на знаменитую фразу самого Бэйла «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

Ранее сообщалось о том, что Бэйл может перейти в «Кардифф».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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