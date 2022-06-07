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  4. Бэйл после ухода из Реала может перебраться в Кардифф Сити
Англия
07 июня 2022, 01:57 |
35
0

Бэйл после ухода из Реала может перебраться в Кардифф Сити

Валлийский хавбек готов вернуться на родину

07 июня 2022, 01:57 |
35
0
Бэйл после ухода из Реала может перебраться в Кардифф Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Гарет Бэйл после ухода из «Реала» может вернуться в Уэльс. Как сообщает BBC, 32-летнего вингера готов подписать «Кардифф Сити».

Несмотря на то, что валлийский клуб играет в Чемпионшипе, Бэйл готов рассмотреть этот вариант. Клуб надеется, что возможность вывести команду в АПЛ покажется Бэйлу привлекательной, и поэтому не только хочет предоставить игроку шанс в своей стране подготовиться к чемпионату мира, но и рассчитывает на более долгосрочное сотрудничество.

Отмечается также, что Гарет согласен идти на существенные уступки по зарплате.

Напомним, ранее Бэйл официально покинул «Реал», за который играл с сентября 2013 года. Всего он провел в Мдриде 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Вместе с клубом 5 раз выиграл Лигу чемпионов. 

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Кардифф Сити Гарет Бэйл
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Источник BBC
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