Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Известный форвард хочет, чтобы закончилась война
36-летний нападающий «Миная» Евгений Селезнев высказался о своем будущем.
«В этом году мне будет 37, но я еще хочу поиграть и передать молодежи свой опыт. По рекорду я больше говорить не хочу, мне он до ж*пы. В Украине идет война, и не время думать об этом. Сейчас есть более важные вопросы.
Надеюсь, тренер рассчитывает на меня. Я общался с Владимиром Богдановичем. Между нами хорошее общение, и я всем доволен. Да, сейчас я не в очень хорошей форме. Когда началась война, то мысли были далеко не о футболе. Был шок.
Я еще не наигрался в футбол. Это главное. Я хочу продолжать.
Дело не в возрасте, а в ощущениях. Если держать себя в форме, то можно играть. Если я почувствую, что больше не могу, то сам в этом честно признаюсь», - сказал Селезнев.
Напомним, что Евгений Селезнев присоединился к «Минаю» в начале сезона 2021/22. С тех пор футболист провел за команду 12 матчей в УПЛ и забил 1 гол.
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