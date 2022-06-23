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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 12:08 | Обновлено 23 июня 2022, 12:57
1497
0

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»

Известный форвард хочет, чтобы закончилась война

23 июня 2022, 12:08 | Обновлено 23 июня 2022, 12:57
1497
0
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний нападающий «Миная» Евгений Селезнев высказался о своем будущем.

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«В этом году мне будет 37, но я еще хочу поиграть и передать молодежи свой опыт. По рекорду я больше говорить не хочу, мне он до ж*пы. В Украине идет война, и не время думать об этом. Сейчас есть более важные вопросы. 

Надеюсь, тренер рассчитывает на меня. Я общался с Владимиром Богдановичем. Между нами хорошее общение, и я всем доволен. Да, сейчас я не в очень хорошей форме. Когда началась война, то мысли были далеко не о футболе. Был шок.

Я еще не наигрался в футбол. Это главное. Я хочу продолжать.

Дело не в возрасте, а в ощущениях. Если держать себя в форме, то можно играть. Если я почувствую, что больше не могу, то сам в этом честно признаюсь», - сказал Селезнев.

Напомним, что Евгений Селезнев присоединился к «Минаю» в начале сезона 2021/22. С тех пор футболист провел за команду 12 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

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Источник Футбол 1/2/3
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