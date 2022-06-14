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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 18:43 |
726
0

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»

Форвард «Миная» признал свою ошибку

14 июня 2022, 18:43 |
726
0
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
YouTube. Евгений Селезнев

Форварда «Миная» Евгений Селезнев признал ошибкой свой период карьеры в россии (в 2016 году в «Кубани»):

«Да, мне стыдно, что я играл в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь брата убивать – это идиотизм. Первое, что я сделаю после победы? Не знаю, буду отмечать. Встречусь с ребятами, кто был на передовой».

Впервые Селезнев признал ошибкой свои выступления в россии еще в марте.

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Источник Sportarena
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