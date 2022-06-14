Украина. Премьер лига14 июня 2022, 18:43 |
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
Форвард «Миная» признал свою ошибку
14 июня 2022, 18:43 |
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Форварда «Миная» Евгений Селезнев признал ошибкой свой период карьеры в россии (в 2016 году в «Кубани»):
«Да, мне стыдно, что я играл в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь брата убивать – это идиотизм. Первое, что я сделаю после победы? Не знаю, буду отмечать. Встречусь с ребятами, кто был на передовой».
Впервые Селезнев признал ошибкой свои выступления в россии еще в марте.
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