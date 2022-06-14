Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»

Форварда «Миная» Евгений Селезнев признал ошибкой свой период карьеры в россии (в 2016 году в «Кубани»):

«Да, мне стыдно, что я играл в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь брата убивать – это идиотизм. Первое, что я сделаю после победы? Не знаю, буду отмечать. Встречусь с ребятами, кто был на передовой».

Впервые Селезнев признал ошибкой свои выступления в россии еще в марте.