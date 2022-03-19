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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Моя ошибка, что я работал в россии»

Форвард «Миная» - о войне с Россией

  • 19.03.2022 23:17
  • 1575 просмотров
  • 2 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Моя ошибка, что я работал в россии»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

У екс-форварда сборной Украины не укладывается в голове, как можно в 21-м веке напасть на суверенное государство.

— У вас был период выступлений в россии. После начала войны вы общались с россиянами, что они говорят?
— Это была моя большая ошибка, что я работал в России. Е***ь оккупантов в рот! Для меня есть разница между русскими и теми, кто напал. Не все в россии это поддерживают. Тут дело не в том русский ли ты. Ты или человек и мыслишь правильно, или нет.  

Общался с некоторыми русскими, они не понимают, что у нас происходит и не верят в это. Говорят, что пришли нас защищать и во всем виновата Америка. Кого вы б###ь защищаете и от кого? Вы бомбите наши дома! Я не просил, чтобы меня защищали. Вы что с ума там сошли, здесь люди гибнут.

Они говорят, что у нас фашисты. Какой я фашист? У меня прадед три раза в танке горел, орденоносец. Он что, фашист? Я к фашизму отношусь очень негативно, но какие мы фашисты? Что у них в головах?

Я не понимаю, когда они говорят, что мы братья, а потом идут нас убивать. Хреновые вы «братья»! Если вы нас называете братьями, то знайте — брат брата не убивает. Сейчас меня интересует только одно, – когда отсюда уйдут эти животные. Здесь им не зоопарк, а Украина.

— П****ы.
— П****ы — это мягко сказано. Они хуже животных. Звери убивают только для пропитания, а эти…

— Назовите главное отличие украинцев от русских.
— У нас есть яйца. Я не хочу грести всех русских под одну гребенку, но я против тех, что перешли черту человечности. Разумный человек не может переходить границу и е****ь дома ракетами, убивать детей и женщин.

Источник — FanDay

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 19.03.2022 23:33
    +6
    Селя красава, що визнав свої помилки
    Ссылка
    online
    Володимир Олійник, 19.03.2022 23:38
    +4
    брати-Каїни
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