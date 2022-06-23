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  4. Леся ЦУРЕНКО: «На мой локоть такой нагрузки не было уже несколько лет»
WTA
23 июня 2022, 11:30 |
210
0

Леся ЦУРЕНКО: «На мой локоть такой нагрузки не было уже несколько лет»

Украинская теннисистка – о готовности сражаться дальше

23 июня 2022, 11:30 |
210
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Леся ЦУРЕНКО: «На мой локоть такой нагрузки не было уже несколько лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о состоянии своего локтя после пяти выигранных матчей в Истборне.

«Немного болит локоть, но это прогнозируемо. Это то, что является частью нормального процесса, когда на локоть не было такой нагрузки уже несколько лет. Сейчас я выхожу на такие серии, когда нужно играть больше 2-3 матчей, когда раньше мне приходилось сниматься, потому что локоть не выдерживал таких нагрузок. 

А сейчас уже 3 матча в Бирмингеме, 5 матчей здесь. Это действительно очень много по сравнению с тем, что было в последнее время. Но мы держим все это под контролем, четко понимаем ситуацию, что и как надо делать. Надеемся, что такая динамика сохранится и дальше, и я смогу еще много играть и выигрывать», – сказала Цуренко.

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Источник Большой теннис Украины
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