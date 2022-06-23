Леся ЦУРЕНКО: «На мой локоть такой нагрузки не было уже несколько лет»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о состоянии своего локтя после пяти выигранных матчей в Истборне.

«Немного болит локоть, но это прогнозируемо. Это то, что является частью нормального процесса, когда на локоть не было такой нагрузки уже несколько лет. Сейчас я выхожу на такие серии, когда нужно играть больше 2-3 матчей, когда раньше мне приходилось сниматься, потому что локоть не выдерживал таких нагрузок.

А сейчас уже 3 матча в Бирмингеме, 5 матчей здесь. Это действительно очень много по сравнению с тем, что было в последнее время. Но мы держим все это под контролем, четко понимаем ситуацию, что и как надо делать. Надеемся, что такая динамика сохранится и дальше, и я смогу еще много играть и выигрывать», – сказала Цуренко.