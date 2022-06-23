Леся Цуренко – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Истборне
23 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против 15-й сеяной Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№29 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №1 после матча Дрейпер – Мартинес/Пенистон. Ориентировочное время начала – не ранее 18:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем круге победительница матча сразится против Петры Квитовой (№31 WTA) или Хэрриет Дарт (№103 WTA).
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