Леся ЦУРЕНКО: «Не ожидала, что Линетт позволит мне сделать такой камбэк»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круг украинка обыграла польку Магду Линетт, выиграв четыре гейма подряд со счета 3:5 в финальной партии. За путевку в полуфинал украинка сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии, которая не проигрывает 12 матчей подряд на траве.

«Матч был совсем другой по сравнению с предыдущим поединком. Соперница в совершенно противоположном стиле играет, чем Рыбакина. Действительно, было много длинных розыгрышей. Единственное, за что могу себя упрекнуть, что были моменты, когда немного накатывала усталость, и я немного теряла концентрацию или, как в начале матча, хотела еще сильнее ударить по мячу. Ничего больше не могу сказать конкретного по матчу, потому что помню только, что я боролась за каждый мяч.

Случилось то, что случилось. Я честно скажу, не ожидала, что она позволит мне сделать вот этот камбэк, потому что она достаточно уверенно держала подачу во втором и третьем сетах. Но при счете 5-4 в третьем сете я почувствовала, что ее очень поджало и у меня есть шанс. Я им воспользовалась.

У Хаддад Майи нереальная серия побед на траве, два выигранных турнира. Плюс она левша и это всегда неприятно на траве, подачу левши на траве принимать еще сложнее. Но увидим. Я тоже уже выиграла 5 матчей и тоже чувствую уверенность», – сказала Цуренко.