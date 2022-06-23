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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Не ожидала, что Линетт позволит мне сделать такой камбэк»
WTA
23 июня 2022, 10:21 |
678
0

Леся ЦУРЕНКО: «Не ожидала, что Линетт позволит мне сделать такой камбэк»

Украинская теннисистка – о выходе в 1/4 финала в рамках турнира в Истборне

23 июня 2022, 10:21 |
678
0
Леся ЦУРЕНКО: «Не ожидала, что Линетт позволит мне сделать такой камбэк»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круг украинка обыграла польку Магду Линетт, выиграв четыре гейма подряд со счета 3:5 в финальной партии. За путевку в полуфинал украинка сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии, которая не проигрывает 12 матчей подряд на траве.

«Матч был совсем другой по сравнению с предыдущим поединком. Соперница в совершенно противоположном стиле играет, чем Рыбакина. Действительно, было много длинных розыгрышей. Единственное, за что могу себя упрекнуть, что были моменты, когда немного накатывала усталость, и я немного теряла концентрацию или, как в начале матча, хотела еще сильнее ударить по мячу. Ничего больше не могу сказать конкретного по матчу, потому что помню только, что я боролась за каждый мяч. 

Случилось то, что случилось. Я честно скажу, не ожидала, что она позволит мне сделать вот этот камбэк, потому что она достаточно уверенно держала подачу во втором и третьем сетах. Но при счете 5-4 в третьем сете я почувствовала, что ее очень поджало и у меня есть шанс. Я им воспользовалась.

У Хаддад Майи нереальная серия побед на траве, два выигранных турнира. Плюс она левша и это всегда неприятно на траве, подачу левши на траве принимать еще сложнее. Но увидим. Я тоже уже выиграла 5 матчей и тоже чувствую уверенность», – сказала Цуренко.

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Источник Большой теннис Украины
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