Ювентус в ближайшие часы окончательно согласует контракт с Погба

«Ювентус» очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции Поля Погба, у которого 30 июня истекает контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 23 июня, агент французского хавбека Рафаэла Пимента согласует окончательные детали контракта своего клиента с туринским клубом.

Сторонам осталось обсудить только один значимый пункт – будет ли контракт подписан на четыре года или на три с возможностью продления.