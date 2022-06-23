Англия23 июня 2022, 08:58 | Обновлено 23 июня 2022, 09:07
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Ювентус в ближайшие часы окончательно согласует контракт с Погба
Сторонам осталось договориться о сроке соглашения
23 июня 2022, 08:58 | Обновлено 23 июня 2022, 09:07
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«Ювентус» очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции Поля Погба, у которого 30 июня истекает контракт с «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 23 июня, агент французского хавбека Рафаэла Пимента согласует окончательные детали контракта своего клиента с туринским клубом.
Сторонам осталось обсудить только один значимый пункт – будет ли контракт подписан на четыре года или на три с возможностью продления.
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