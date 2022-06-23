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Англия
23 июня 2022, 08:58 | Обновлено 23 июня 2022, 09:07
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0

Ювентус в ближайшие часы окончательно согласует контракт с Погба

Сторонам осталось договориться о сроке соглашения

23 июня 2022, 08:58 | Обновлено 23 июня 2022, 09:07
80
0
Ювентус в ближайшие часы окончательно согласует контракт с Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Ювентус» очень близок к подписанию полузащитника сборной Франции Поля Погба, у которого 30 июня истекает контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 23 июня, агент французского хавбека Рафаэла Пимента согласует окончательные детали контракта своего клиента с туринским клубом.

Сторонам осталось обсудить только один значимый пункт – будет ли контракт подписан на четыре года или на три с возможностью продления.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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