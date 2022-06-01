Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба
Англия
01 июня 2022, 14:32 | Обновлено 01 июня 2022, 14:33
1270
1

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба

Французский хавбек получит статус свободного агента

01 июня 2022, 14:32 | Обновлено 01 июня 2022, 14:33
1270
1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил, что полузащитник Поль Погба 30 июня покинет клуб в статусе свободного агента.

«Все в клубе хотели бы поздравить Пола с успешной карьерой и поблагодарить его за вклад в успехи «Манчестер Юнайтед». Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах замечательного путешествия», - говорится в сообщении МЮ.

Погба первый раз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году и ушел из клуба в 2012 году, перейдя в «Ювентус». Француз решил вернуться в МЮ 2016 году, его трансфер обошелся в 105 млн евро.

В составе «красных дьяволов» 29-летний Погба провел 233 матча, в которых отметился 39 голами и 51 голевой передачей. В сезоне-2016/17 выиграл с клубом Лигу Европы и Кубок лиги.

По теме:
Шахтер хочет оставить Додо в команде. Игрок требует гарантий безопасности
Бэйл объявил об уходе из Реала
Милан не может договориться с Леау о новом контракте
Манчестер Юнайтед Поль Погба трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
Футбол | 31 мая 2022, 20:32 4
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике

Русня в своем стиле

Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Футбол | 01 июня 2022, 11:44 10
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии

Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов оказались вне заявки

КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
Футбол | 01.06.2022, 11:00
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
Сергей СИДОРЧУК: «Пока тренер Луческу, я готов остаться в Динамо»
Футбол | 01.06.2022, 14:51
Сергей СИДОРЧУК: «Пока тренер Луческу, я готов остаться в Динамо»
Сергей СИДОРЧУК: «Пока тренер Луческу, я готов остаться в Динамо»
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Война | 01.06.2022, 07:56
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ManUtd
Pogba Unchained
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
30.05.2022, 20:33 2
Футбол
Бой Усик – Джошуа могут перенести
Бой Усик – Джошуа могут перенести
31.05.2022, 10:00 1
Бокс
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
30.05.2022, 14:19 6
Футбол
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
30.05.2022, 21:23 23
Футбол
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 6
Футбол
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
30.05.2022, 23:48 2
Теннис
Parimatch Foundation придбав машину швидкої допомоги для Миколаївської обл.
Parimatch Foundation придбав машину швидкої допомоги для Миколаївської обл.
30.05.2022, 12:09 1
Другие виды
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем