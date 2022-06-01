ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба
Французский хавбек получит статус свободного агента
Английский «Манчестер Юнайтед» объявил, что полузащитник Поль Погба 30 июня покинет клуб в статусе свободного агента.
«Все в клубе хотели бы поздравить Пола с успешной карьерой и поблагодарить его за вклад в успехи «Манчестер Юнайтед». Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах замечательного путешествия», - говорится в сообщении МЮ.
Погба первый раз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году и ушел из клуба в 2012 году, перейдя в «Ювентус». Француз решил вернуться в МЮ 2016 году, его трансфер обошелся в 105 млн евро.
В составе «красных дьяволов» 29-летний Погба провел 233 матча, в которых отметился 39 голами и 51 голевой передачей. В сезоне-2016/17 выиграл с клубом Лигу Европы и Кубок лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Русня в своем стиле
Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов оказались вне заявки