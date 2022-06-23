Cадио Мане назвал наиболее памятный момент карьеры в Ливерпуле

30-летний новичок «Баварии» Садио Мане в прощальном интервью официальному сайту «Ливерпуля», назвал самый памятный эпизод в карьере на «Энфилд Роуд».

«В первую очередь отмечу 2019 год, когда мы дома обыграли «Барселону», это было невероятно, а также когда мы выиграли Лигу чемпионов. Для меня пока это лучший, восхитительный момент, или эпизод, который наверняка навсегда останется в моей голове», - сказал Мане.

Садио Мане подписал контракт с «Баварией» до 2025 года. В составе «Ливерпуля» сенегалец провел шесть лет. За это время он сыграл 269 матчей, в которых забил 120 голов и сделал 48 голевых передач.