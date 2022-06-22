Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси

Жан-Пьер Папен являлся единственным представителем французской Лиги 1, который до конца минувшего года (вторым полпредом в 2021-м стал Лионель Месси) получал официальное признание и титул лучшего футболиста планеты, выражаемый через премию «Золотой мяч». Учитывая тот факт, что аргентинец в существенной степени стал обладателем награды за свои выступления в стане «Барселоны» и национальной команды, заслуги Папена перед Лигой 1 по-прежнему выглядят куда более значительными.

Свой «Золотой мяч» Жан-Пьер получил в 1991 году, когда был на пике карьеры в «Марселе» и зарекомендовал себя как один из лучших форвардов Европы. Быстрый, проворный и безошибочно точный Папен был важной частью великолепного «Марселя» образца конца 80-х – начала 90-х.

Свое желание стать футболистом Папен не скрывал с детства. Все, кто знали Жан-Пьера с младых лет, утверждали, что он запросто мог пожертвовать уроками в школе ради возможности побегать по полю с мячом в ногах. Неудивительно, что молодому пареньку удалось серьезно отточить мастерство, и когда он наколотил 16 мячей за «Валансьен» в своем первом сезоне в качестве профессионала, в его услугах мгновенно заинтересовался бельгийский гранд – «Брюгге».

После переезда за границу, Папен продолжил стремительно прогрессировать. 32 забитых мяча во всех турнирах за один сезон в «Брюгге» позволили команде и Жан-Пьеру выиграть Кубок страны, а вот чемпионство «черно-синие» отдали «Андерлехту» лишь по дополнительным показателям (у брюссельцев оказалась лучшей разница забитых и пропущенных мячей). Благодаря успешной игре в Бельгии Папен получил неожиданный для многих вызов в национальную сборную Франции на чемпионат мира-1986, который состоялся в Мексике. На том мундиале форвард провел 4 поединка, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча, в том числе один – в матче за третье место против Бельгии, который французы выиграли в экстра-таймах со счетом 4:2.

Качественная игра форварда на чемпионате мира привлекла к нему внимание со стороны французских клубов. Папен даже предварительно согласился перебраться в «Монако», но в последний момент изменил свое мнение – уж слишком настойчив и убедителен оказался «Марсель», который был вынужден заплатить «Брюгге» 2 миллиона долларов в качестве отступных, хотя годом ранее бельгийцы выкупили Папена у «Валансьена» за жалких 20 тысяч долларов.

В дебютном сезоне за «Марсель» Папен забил 13 мячей в 33 матчах. Не так и много, однако это была лишь притирка к новой команде и партнерам. Следующие пять лет стали золотой эрой Жан-Пьера в стане провансальцев – 19, 22, 30, 23 и 27 мячей оказывались на счету Папена в этих сезонах в рамках розыгрышей чемпионата Франции. Пять лет кряду JPP (прозвище форварда, основанное на его инициалах) становился лучшим бомбардиром Лиги 1 – потрясающее достижение даже по нынешним временам, когда в топ-лигах Европы давно определились свои четкие лидеры в гонках снайперов.

В начале 90-х годов Папен был, пожалуй, самым опасным форвардом мирового футбола. Неслучайно в трех кряду кампаниях Кубка европейских чемпионов с 1989 по 1992 годы на счету Жан-Пьера оказалось 19 забитых мячей в 21 поединке. В течение трех розыгрышей самого престижного клубного турнира континента именно Папен становился его лучшим бомбардиром. Во втором из них «Марсель» пробился в финал, где рассчитывал стать первой французской командой, выигрывавшей Кубок европейских чемпионов, но все закончилось сенсационным поражением в серии пенальти от белградской «Црвены Звезды», хотя Папен свою попытку с 11-метровой отметки реализовал успешно…

Впрочем, специалисты оценили высочайший уровень и стабильность выступлений Папена. В 1991 году именно Жан-Пьер получил «Золотой мяч», опередив в опросе Лотара Маттеуса из «Интера» и двух представителей «Црвены Звезды» Деяна Савичевича и Дарко Панчева. Причем тройка последних набрала по 42 балла респондентов, а Папен получил от оных сразу 141 очко в свою поддержку! Благодаря этому Папен стал лишь третьим французским футболистом (после Раймона Копа в 1958-м и Мишеля Платини в 1983-м, 1984-м и 1985-м), которому покорялась эта престижная награда, и первым, кто получил ее в статусе игрока клуба французской Лиги 1.

В 90-е годы многие звезды мирового футбола предпочитали перебираться в итальянскую Серию А. Не избежал этой «участи» и Жан-Пьер Папен. Он покинул «Марсель» летом 1992 года и за 13 миллионов долларов перебрался в «Милан», составив в стане «россо-нери» невероятный дуэт нападающих с нидерландским гением Марко ван Бастеном.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини, Марсель Десайи, Браян Лаудруп и Жан-Пьер Папен

Однако трансфер Папена в «Милан» не увенчался успехом, несмотря на то, что француз изо всех сил пытался отработать инвестированные в его подписание средства. В дебютном сезоне на счету Жан-Пьера оказалось 20 забитых мячей во всех турнирах, но этого было недостаточно, чтобы регулярно выходить в стартовом составе. «Милан» в сезоне-1992/93 дошел до финала Лиги чемпионов, где ему противостояла бывшая команда Папена «Марсель». На решающий поединок Фабио Капелло предпочел оставить французского форварда в запасе, выпустив того на поле лишь на 58-й минуте, когда «россо-нери» уже уступали в счете после мяча Базиля Боли. Ту игру «Милан» проиграл, а Папен упустил вторую возможность выиграть самый престижный клубный турнир континента…

Впрочем, уже в 1994-м «Милан» все-таки покорил Лигу чемпионов, но Папен сыграл лишь на начальных стадиях турнира, отличившись 4 забитыми мячами в 6 играх. В финале Жан-Пьер участия не принимал и даже не смог быть заявленным на матч, а потому команда Капелло разгромила «Барселону» (4:0) без участия француза. Вообще ту команду дона Фабио выделял невероятный прагматизм, из-за которого некоторым игрокам, в том числе и Папену, было весьма непросто реализовать себя.

Неудивительно, что летом 1994 года Папен предпочел покинуть «Милан» и за 3 миллиона долларов отправиться в «Баварию». Увы, этот трансфер не смог поправить пошатнувшееся положение Жан-Пьера в мире элитного футбола. В Германии француз испытывал проблемы с физической формой, забив лишь 3 мяча в 27 поединках Бундеслиги за два года пребывания на контракте…

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Пьер Папен против Сергея Ковальца (слева) и Сергея Леженцева

В августе 1996-го Папен вернулся во Францию, где его подобрал «Бордо». И в стане «жирондинцев» Жан-Пьер ненадолго, но все-таки сумел воскресить свою карьеру. Он выстрелил в сезоне-1996/97, когда наколотил 16 мячей в ворота соперников в 32 поединках, но уже через год снова «пошел на дно» - только 6 голов в 23 матчах.

Доигрывать Папен в 1998 году отправился во второлиговый «Генгам», где забил 3 мяча в 10 поединках, но затем решил заявить о завершении карьеры, не дождавшись окончания даже первой части чемпионата. На тот момент Жан-Пьеру исполнилось уже 35, и он не являлся тем, кто был полезен топ-клубам и национальной сборной. Карьеру в стане «трехцветных» форварду пришлось завершить еще в 1995-м. Несмотря на его пристойную результативность в лучшие годы, Франция в то время играла крайне невнятно, не сумев даже квалифицироваться на чемпионаты мира 1990 года, который проходил в Италии, и 1994 года, состоявшийся в США. В 1998-м, когда французы выстрелили и стали лучшими на домашнем мундиале, Папен уже был далеко не в лучшей своей форме, подавшись в Лигу 2 и со стороны наблюдая, как новое поколение футболистов кует славу для местного футбола.

В составе сборной Франции Папен отличился 30 забитыми мячами в 54 поединках. Это ставит его на восьмое место в списке лучших бомбардиров команды за всю ее историю. Жан-Пьер лишь одним голом уступает Зинедину Зидану и четырьмя – Давиду Трезеге. Нынешний лидер нападения «Реала» Карим Бензема, который относительно недавно вернулся в сборную Франции, имеет на своем счету 37 голов за «трехцветных», но в 97 поединках – почувствуйте разницу в среднематчевой результативности!..

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Жинола и Жан-Пьер Папен

Безоговорочно лучшим этапом в карьере Папена стали шестилетние выступления за «Марсель». Увы, с провансальцами Жан-Пьер так и не смог выиграть Кубок европейских чемпионов, зато четыре раза становился чемпионом Франции и абсолютно заслуженно взял «Золотой мяч». Цвета «Марселя» идеально подходили великому JPP – бомбардиру, которого буквально боготворили постоянные посетители «Велодрома».

Ныне 58-летний Папен является наставником скромной команды «Шартре», выступающей в Насьональ 2 – четвертом футбольном дивизионе в системе футбольных лиг Франции. Конечно, в карьере Жан-Пьера как тренера есть опыт игр в Лиге 1 с «Лансом», а также в Лиге 2 со «Страсбуром» и «Шатору», но пока в качестве наставника Папен проявляет себя значительно хуже, чем когда-то в качестве футболиста. Впрочем, это тоже неудивительно, ведь крайне редко звезды на поле становятся таковыми уже переходя на «бровку».