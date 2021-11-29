Жан-Пьер ПАПЕН: «Победа Месси обесценит Золотой мяч»

Обладатель Золотого мяча-1991 не хочет, чтобы награду выиграл аргентинец

  • 29.11.2021 20:12
  • 1714 просмотров
  • 1 комментарий
Жан-Пьер ПАПЕН: «Победа Месси обесценит Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Пьер Папен

Легендарный французский форвард, обладатель Золотого мяча-1991 Жан-Пьер Папен считает, что Лионель Месси не должен выиграть награду в 2021 году:

«Что сделал Месси в Париже после победы на Кубке Америки? Он забил один гол в Лиге 1, три – в Лиге чемпионов.

Я ничего не имею против Месси. Он один из величайших игроков в истории. Но в этом году он этого не заслуживает. Победа Месси обесценит Золотой мяч.

Это будет означать, что мы больше не даем игрокам, которые хорошо себя проявляют, шанс выиграть трофей, учитывая то, как сложно хорошо играть в течение всего сезона».

Напомним, обладатель Золотого мяча-2021 станет известен уже сегодня.

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(22 голоса)

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Комментарии
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    Sergiy Sergiyovych
    Sergiy Sergiyovych, 29.11.2021 20:48
    +2
    Согласен! если отдадут МеГГи, то не заслуженно и и эту парашу как "ЗМ" перестанут считать как значимый трофей!
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