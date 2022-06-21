Неймар может перейти в Ювентус

Форвард французского ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар может продолжить карьеру в итальянском «Ювентусе».

Новый спортивный директор французского клуба Луис Кампос связался с представителями туринского клуба и предложил им взять 30-летнего бразильского в аренду. Парижане готовы платить футболисту часть зарплаты.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался покидать ПСЖ.