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Италия
21 июня 2022, 11:22 | Обновлено 21 июня 2022, 11:33
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0

Неймар может перейти в Ювентус

У бразильского нападающего есть вариант трудоустройства в Серии А

21 июня 2022, 11:22 | Обновлено 21 июня 2022, 11:33
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0
Неймар может перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард французского ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар может продолжить карьеру в итальянском «Ювентусе».

Новый спортивный директор французского клуба Луис Кампос связался с представителями туринского клуба и предложил им взять 30-летнего бразильского в аренду. Парижане готовы платить футболисту часть зарплаты.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался покидать ПСЖ.

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Источник Calciomercato
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