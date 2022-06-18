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Франция
18 июня 2022, 13:24 | Обновлено 18 июня 2022, 13:32
330
0

Неймар отказался покидать ПСЖ

ПСЖ рассматривал расставание с бразильцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

18 июня 2022, 13:24 | Обновлено 18 июня 2022, 13:32
330
0
Неймар отказался покидать ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар отказался покидать французский клуб этим летом.

По данным источника, ПСЖ хочет разгрузить зарплатную ведомость, поэтому рассматривал расставание с бразильцем, который зарабатывает 50 млн евро за сезон. Однако 30-летний футболист отказался покидать клуб.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Marca
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