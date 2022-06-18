Неймар отказался покидать ПСЖ
ПСЖ рассматривал расставание с бразильцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость
Форвард ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар отказался покидать французский клуб этим летом.
По данным источника, ПСЖ хочет разгрузить зарплатную ведомость, поэтому рассматривал расставание с бразильцем, который зарабатывает 50 млн евро за сезон. Однако 30-летний футболист отказался покидать клуб.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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