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  4. Неймар рад, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Франция
31 мая 2022, 05:10 |
43
0

Неймар рад, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

Бразилец поддержал своего одноклубника

31 мая 2022, 05:10 |
43
0
Неймар рад, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Неймар высказался о Килиане Мбаппе, который подписал новый контракт с клубом.

«Признаюсь, я был не в курсе до последнего момента. Узнал об этом за день до объявления. Я был очень рад, что Килиан решил остаться. Думаю, проект ПСЖ подходит для него. Для его карьеры хорошо, чтобы он пробыл ещё несколько лет в клубе, попытался выиграть Лигу чемпионов у себя на родине, в команде своего города. Так что думаю, это правильный выбор. Возможно, он захочет передумать и играть в другой команде в будущем. Иметь в команде таких игроков, как Килиан, всегда очень важно», — сказал Неймар.

Напомним, долгое время в прессе писали о переходе Мбаппе в «Реал», но в последний момент футболист подписал контракт с ПСЖ до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы Неймар покинул Париж.

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Неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник RMC Sport
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