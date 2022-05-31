Неймар рад, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар высказался о Килиане Мбаппе, который подписал новый контракт с клубом.

«Признаюсь, я был не в курсе до последнего момента. Узнал об этом за день до объявления. Я был очень рад, что Килиан решил остаться. Думаю, проект ПСЖ подходит для него. Для его карьеры хорошо, чтобы он пробыл ещё несколько лет в клубе, попытался выиграть Лигу чемпионов у себя на родине, в команде своего города. Так что думаю, это правильный выбор. Возможно, он захочет передумать и играть в другой команде в будущем. Иметь в команде таких игроков, как Килиан, всегда очень важно», — сказал Неймар.

Напомним, долгое время в прессе писали о переходе Мбаппе в «Реал», но в последний момент футболист подписал контракт с ПСЖ до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы Неймар покинул Париж.