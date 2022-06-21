Интер дает 7 млн евро за аренду Лукаку. Переговоры ведет владелец Челси

Сага о возможном переходе нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в «Интер» продолжается.

Итальянский клуб сделал новое предложение по аренде бельгийца.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» дает 7 миллионов евро за годичную аренду Лукаку, а также бонусы. В то же время, «Челси» намерен получить 10 миллионов.

Стороны продолжают переговоры, участие в них принимает новый владелец «Челси» Тодд Боэли.

В сезоне 2021/22 Лукаку забил 10 мячей в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Челси» вскоре покинет гендиректор Марина Грановская.