Интер дает 7 млн евро за аренду Лукаку. Переговоры ведет владелец Челси
Стороны пока не могут согласовать сумму компенсации
Сага о возможном переходе нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в «Интер» продолжается.
Итальянский клуб сделал новое предложение по аренде бельгийца.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» дает 7 миллионов евро за годичную аренду Лукаку, а также бонусы. В то же время, «Челси» намерен получить 10 миллионов.
Стороны продолжают переговоры, участие в них принимает новый владелец «Челси» Тодд Боэли.
В сезоне 2021/22 Лукаку забил 10 мячей в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Челси» вскоре покинет гендиректор Марина Грановская.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Что выберет украинец?
Защитник отказался покидать россию