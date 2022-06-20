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  4. Грановская покинет Челси. Трансферами займется новый владелец
Англия
20 июня 2022, 15:11 |
398
1

Грановская покинет Челси. Трансферами займется новый владелец

В структуре лондонского клуба будут изменения

20 июня 2022, 15:11 |
398
1
Грановская покинет Челси. Трансферами займется новый владелец
Telegraph. Марина Грановская

Лондонский «Челси» в ближайшее время покинет спортивный директор Марина Грановская.

Причиной такого решения стало увольнение Брюса Бака с поста председателя совета директоров клуба.

Английская пресса утверждает, что Бака заменит новый владелец «Челси» Тодд Боэли.

Трансферной политикой Боэли займется вместе с главным тренером команды Томасом Тухелем.

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Источник The Telegraph
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K 12
Да гнать её надо было сразу как купили клуб!
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