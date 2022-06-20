Англия20 июня 2022, 15:11 |
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Грановская покинет Челси. Трансферами займется новый владелец
В структуре лондонского клуба будут изменения
20 июня 2022, 15:11 |
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Лондонский «Челси» в ближайшее время покинет спортивный директор Марина Грановская.
Причиной такого решения стало увольнение Брюса Бака с поста председателя совета директоров клуба.
Английская пресса утверждает, что Бака заменит новый владелец «Челси» Тодд Боэли.
Трансферной политикой Боэли займется вместе с главным тренером команды Томасом Тухелем.
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