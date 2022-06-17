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  4. Интер уверен в подписании Лукаку летом
Италия
17 июня 2022, 07:46 |
185
0

Интер уверен в подписании Лукаку летом

Бельгиец готов пойти на понижение зарплаты

17 июня 2022, 07:46 |
185
0
Интер уверен в подписании Лукаку летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Интер» на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский клуб уверен в переходе 29-летнего игрока сборной Бельгии, который согласился на снижение зарплаты с 12 до 8 млн евро за сезон.

По данным источника, клубам осталось уладить последние детали, медосмотр и заключение сделки запланированы на следующую неделю.

В сезоне 2021/22 Лукаку забил 10 мячей в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Источник твиттер Николо Скиры
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