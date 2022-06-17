Италия17 июня 2022, 07:46 |
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Интер уверен в подписании Лукаку летом
Бельгиец готов пойти на понижение зарплаты
17 июня 2022, 07:46 |
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Интер» на правах аренды.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский клуб уверен в переходе 29-летнего игрока сборной Бельгии, который согласился на снижение зарплаты с 12 до 8 млн евро за сезон.
По данным источника, клубам осталось уладить последние детали, медосмотр и заключение сделки запланированы на следующую неделю.
В сезоне 2021/22 Лукаку забил 10 мячей в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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