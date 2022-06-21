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  4. Челси нацелился на лидера Эвертона
Англия
21 июня 2022, 02:49 |
83
0

Челси нацелился на лидера Эвертона

Лондонцы хотят подписать Ришарлисона

21 июня 2022, 02:49 |
83
0
Челси нацелился на лидера Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в летнее трансферное окно намерен усилить линию атаки. Вскоре команду должен покинуть Ромелу Лукаку.

Как сообщает английская пресса, «синие» нацелились на бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

Источники утверждают, что в услугах 25-летнего футболиста лично заинтересован тренер «Челси» Томас Тухель. «Эвертон» хочет получить за футболиста 70 миллионов евро.

Также на Ришарлисона претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

В сезоне 2021/22 Ришарлисон сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Эвертоном» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить вингера «Ман Сити» Рахима Стерлинга.

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Источник Daily Mail
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