Челси нацелился на лидера Эвертона

«Челси» в летнее трансферное окно намерен усилить линию атаки. Вскоре команду должен покинуть Ромелу Лукаку.

Как сообщает английская пресса, «синие» нацелились на бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

Источники утверждают, что в услугах 25-летнего футболиста лично заинтересован тренер «Челси» Томас Тухель. «Эвертон» хочет получить за футболиста 70 миллионов евро.

Также на Ришарлисона претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

В сезоне 2021/22 Ришарлисон сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Эвертоном» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить вингера «Ман Сити» Рахима Стерлинга.