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  4. В Челси уверены, что им удастся подписать Стерлинга. Рахим - главная цель
Англия
20 июня 2022, 21:51 |
222
0

В Челси уверены, что им удастся подписать Стерлинга. Рахим - главная цель

Контракт игрока заканчивается

20 июня 2022, 21:51 |
222
0
В Челси уверены, что им удастся подписать Стерлинга. Рахим - главная цель
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Челси» сделал своим приоритетом подписание атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Контракт игрока завершается через год, а из-за проблем с игровой практикой Рахим не готов продлевать соглашение. В этой ситуации Сити готов продавать, чтобы потом не потерять бесплатно.

В «Челси» уверены, что смогут заинтересовать Стерлинга не только контрактом, но и возможностью возвращения в столицу Англии, где Стерлинг вырос.

Синие с новым владельцем клуба готовы бороться за топовых игроков.

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Рахим Стерлинг Челси Манчестер Сити
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Источник BBC
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