В Челси уверены, что им удастся подписать Стерлинга. Рахим - главная цель

По информации британских СМИ, «Челси» сделал своим приоритетом подписание атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Контракт игрока завершается через год, а из-за проблем с игровой практикой Рахим не готов продлевать соглашение. В этой ситуации Сити готов продавать, чтобы потом не потерять бесплатно.

В «Челси» уверены, что смогут заинтересовать Стерлинга не только контрактом, но и возможностью возвращения в столицу Англии, где Стерлинг вырос.

Синие с новым владельцем клуба готовы бороться за топовых игроков.