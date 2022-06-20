В Челси уверены, что им удастся подписать Стерлинга. Рахим - главная цель
Контракт игрока заканчивается
По информации британских СМИ, «Челси» сделал своим приоритетом подписание атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Контракт игрока завершается через год, а из-за проблем с игровой практикой Рахим не готов продлевать соглашение. В этой ситуации Сити готов продавать, чтобы потом не потерять бесплатно.
В «Челси» уверены, что смогут заинтересовать Стерлинга не только контрактом, но и возможностью возвращения в столицу Англии, где Стерлинг вырос.
Синие с новым владельцем клуба готовы бороться за топовых игроков.
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