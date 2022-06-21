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  4. Арсенал и Ливерпуль включились в борьбу за Рафинью
Англия
21 июня 2022, 01:34 |
58
0

Арсенал и Ливерпуль включились в борьбу за Рафинью

Вингер «Лидса» пользуется спросом

21 июня 2022, 01:34 |
58
0
Арсенал и Ливерпуль включились в борьбу за Рафинью
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Лидса» Рафинья Диас, скорее всего, в летнее трансферное окно покинет клуб.

Главным претендентом на бразильского форварда является «Барселона». Сам игрок хочет перейти в каталонский клуб. Но, как отмечают источники, «Барселона» из-за финансовых проблем пока не готова закрыть сделку.

«Лидс» намерен получить за игрока около 60 млн евро.

Английская пресса утверждает, что за игроком пристально следят «Арсенал» и «Ливерпуль». Оба клуба готовы сделать предложение по трансферу бразильца.

В минувшем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

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Источник The Times
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