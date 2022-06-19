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  4. Лидс готов продать Рафинью за 55 миллионов евро, игрок хочет в Барселону
Испания
19 июня 2022, 13:04 | Обновлено 19 июня 2022, 13:52
181
0

Лидс готов продать Рафинью за 55 миллионов евро, игрок хочет в Барселону

Каталонский клуб должен оформить трансфер

19 июня 2022, 13:04 | Обновлено 19 июня 2022, 13:52
181
0
Лидс готов продать Рафинью за 55 миллионов евро, игрок хочет в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна сумма, которую «Лидс» хочет получить от продажи одного из своих лидеров Рафиньи Диаса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английская команда требует от «Барселоны» 55 миллионов евро и не планирует идти на уступки.

Каталонский клуб еще в феврале договорился с агентом футболиста, но достичь соглашения с «Лидсом» не удается.

В минувшем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рафинья отказал «Ливерпулю», чтобы перейти в «Барселону».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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