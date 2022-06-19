Лидс готов продать Рафинью за 55 миллионов евро, игрок хочет в Барселону

Стала известна сумма, которую «Лидс» хочет получить от продажи одного из своих лидеров Рафиньи Диаса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английская команда требует от «Барселоны» 55 миллионов евро и не планирует идти на уступки.

Каталонский клуб еще в феврале договорился с агентом футболиста, но достичь соглашения с «Лидсом» не удается.

В минувшем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рафинья отказал «Ливерпулю», чтобы перейти в «Барселону».