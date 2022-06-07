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  4. Лидер Лидса Рафинья отказал Ливерпулю, чтобы перейти в Барселону
Англия
07 июня 2022, 12:55 |
288
0

Лидер Лидса Рафинья отказал Ливерпулю, чтобы перейти в Барселону

Бразилец хочет играть только в каталонском клубе

07 июня 2022, 12:55 |
288
0
Лидер Лидса Рафинья отказал Ливерпулю, чтобы перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Лидса» форвард Рафинья отказался от возможного перехода в «Ливерпуль» ради продолжения карьеры в «Барселоне».

Как сообщает испанская пресса, агент 25-летнего бразильца в ближайшие дни встретится с директором «Барселоны» Матеу Алемани, чтобы обсудить сделку. Помимо «Ливерпуля», Рафинья отказал и другим командам, так как хочет играть за «Барселону».

В минувшем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Трансфер Рафиньи может обойтись «Барселоне» в 50+ миллионов еров.

 

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Источник Sport.es
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