Лидер Лидса Рафинья отказал Ливерпулю, чтобы перейти в Барселону
Бразилец хочет играть только в каталонском клубе
Один из лидеров «Лидса» форвард Рафинья отказался от возможного перехода в «Ливерпуль» ради продолжения карьеры в «Барселоне».
Как сообщает испанская пресса, агент 25-летнего бразильца в ближайшие дни встретится с директором «Барселоны» Матеу Алемани, чтобы обсудить сделку. Помимо «Ливерпуля», Рафинья отказал и другим командам, так как хочет играть за «Барселону».
В минувшем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.
Трансфер Рафиньи может обойтись «Барселоне» в 50+ миллионов еров.
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