Италия20 июня 2022, 12:58 | Обновлено 20 июня 2022, 13:16
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Гендиректор Интера: «Мы пока не можем объявить о переходе Лукаку»
Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб ведет переговоры с бельгийским форвардом
20 июня 2022, 12:58 | Обновлено 20 июня 2022, 13:16
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что миланский клуб ведет переговоры о возвращении нападающего Ромелу Лукаку, который в настоящее время выступает за «Челси»
«На сегодняшний день мы не можем объявить о переходе Лукаку. Есть определенные трудности, и необходимо разобраться в деталях, чтобы достичь либо не достичь соглашения», - сказал Маротта.
Ранее сообщалось, что «Челси» отказал «Интеру» в аренде Лукаку.
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