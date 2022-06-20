Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гендиректор Интера: «Мы пока не можем объявить о переходе Лукаку»
Италия
20 июня 2022, 12:58 | Обновлено 20 июня 2022, 13:16
173
0

Гендиректор Интера: «Мы пока не можем объявить о переходе Лукаку»

Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб ведет переговоры с бельгийским форвардом

20 июня 2022, 12:58 | Обновлено 20 июня 2022, 13:16
173
0
Гендиректор Интера: «Мы пока не можем объявить о переходе Лукаку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что миланский клуб ведет переговоры о возвращении нападающего Ромелу Лукаку, который в настоящее время выступает за «Челси»

«На сегодняшний день мы не можем объявить о переходе Лукаку. Есть определенные трудности, и необходимо разобраться в деталях, чтобы достичь либо не достичь соглашения», - сказал Маротта.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказал «Интеру» в аренде Лукаку.

По теме:
Барселона дает 50 миллионов евро за Левандовски
Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»
Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Арсенала
Джузеппе Маротта Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ромелу Лукаку
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Футбол | 20 июня 2022, 10:32 5
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко

Обозреватель Sport.ua оценивает будущие шансы капитана сборной Украины

Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Футбол | 19 июня 2022, 16:13 2
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»

Вратарь «Динамо» – об Игоре Суркисе

Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Футбол | 20.06.2022, 11:42
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Мартынюк покинул Рух
Футбол | 20.06.2022, 12:01
ОФИЦИАЛЬНО. Мартынюк покинул Рух
ОФИЦИАЛЬНО. Мартынюк покинул Рух
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы даже не смогли набрать футболистов на состав»
Футбол | 19.06.2022, 21:11
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы даже не смогли набрать футболистов на состав»
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы даже не смогли набрать футболистов на состав»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
19.06.2022, 10:00 4
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
19.06.2022, 17:31 1
Теннис
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
19.06.2022, 19:50 6
Теннис
ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону
ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону
19.06.2022, 12:26
Футбол
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
18.06.2022, 11:17 4
Футбол
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
18.06.2022, 18:10 1
Футбол
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
19.06.2022, 12:38 4
Бокс
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
19.06.2022, 13:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем