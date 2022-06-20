Гендиректор Интера: «Мы пока не можем объявить о переходе Лукаку»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что миланский клуб ведет переговоры о возвращении нападающего Ромелу Лукаку, который в настоящее время выступает за «Челси»

«На сегодняшний день мы не можем объявить о переходе Лукаку. Есть определенные трудности, и необходимо разобраться в деталях, чтобы достичь либо не достичь соглашения», - сказал Маротта.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказал «Интеру» в аренде Лукаку.