Англия16 июня 2022, 11:26 |
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Челси отказал Интеру в аренде Лукаку
Бельгиец хочет покинуть лондонский клуб
16 июня 2022, 11:26 |
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«Интер» не прекращает попыток вернуть в команду форварда «Челси» Ромелу Лукаку.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Бельгии 5 млн евро и аренду до конца сезона. Лондонцы отвергли это предложение.
Стороны должны продолжить переговоры до конца недели.
Отметим, что сам Лукаку намерен покинуть «Челси». Ранее сообщалось, что новый владелец лондонцев готов отпустить нападающего.
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