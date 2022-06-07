Новый владелец Челси готов отпустить Лукаку в Интер
Бельгиец не хочет играть в Лондоне
Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшее время покинет клуб.
Как сообщает источник, новый владелец лондонцев Тодд Боэли 8 июня встретится с главным тренером команды Томасом Тухелем.
Они обсудят в числе прочего и желание бельгийского нападающего покинуть «Челси» и вернуться в «Интер».
Напомним, летом 2021 года «синие» приобрели Лукаку за 97,5 млн фунтов, однако игрок провел неудачный сезон и теперь хочет сменить команду.
Боэли отпустит Лукаку в «Интер», если «Челси» устроят финансовые условия сделки.
Ранее сообщалось, что «Интер» может арендовать Лукаку на 2 года.
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