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  4. Новый владелец Челси готов отпустить Лукаку в Интер
Англия
07 июня 2022, 14:44 |
116
0

Новый владелец Челси готов отпустить Лукаку в Интер

Бельгиец не хочет играть в Лондоне

07 июня 2022, 14:44 |
116
0
Новый владелец Челси готов отпустить Лукаку в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает источник, новый владелец лондонцев Тодд Боэли 8 июня встретится с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Они обсудят в числе прочего и желание бельгийского нападающего покинуть «Челси» и вернуться в «Интер».

Напомним, летом 2021 года «синие» приобрели Лукаку за 97,5 млн фунтов, однако игрок провел неудачный сезон и теперь хочет сменить команду.

Боэли отпустит Лукаку в «Интер», если «Челси» устроят финансовые условия сделки.

Ранее сообщалось, что «Интер» может арендовать Лукаку на 2 года.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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