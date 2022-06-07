Англия07 июня 2022, 08:28 |
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Интер может арендовать Лукаку у Челси на 2 года
Бельгиец постоянно звонит миланцам
07 июня 2022, 08:28 |
67
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Форвард лондонского «Челси» и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку желает вернуться в миланский «Интер».
С конца прошлого года Лукаку постоянно звонит своим бывшим партнерам, тренерам, а также руководству «Интера». Бельгиец готов отказаться от трети своей нынешней зарплаты, чтобы снова играть в Италии.
29-летний игрок готов пойти на все, чтобы донести свою позицию до нового руководства «Челси», и намерен отвергать любые предложения от всех клубов, кроме «Интера».
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