Интер может арендовать Лукаку у Челси на 2 года

Форвард лондонского «Челси» и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку желает вернуться в миланский «Интер».

С конца прошлого года Лукаку постоянно звонит своим бывшим партнерам, тренерам, а также руководству «Интера». Бельгиец готов отказаться от трети своей нынешней зарплаты, чтобы снова играть в Италии.

29-летний игрок готов пойти на все, чтобы донести свою позицию до нового руководства «Челси», и намерен отвергать любые предложения от всех клубов, кроме «Интера».