Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Благородство орлов. Бенфика могла забрать Нереса из Шахтера бесплатно
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 12:34 |
1581
0

Благородство орлов. Бенфика могла забрать Нереса из Шахтера бесплатно

В контракте бразильца, оказывается, был соответствующий пункт

20 июня 2022, 12:34 |
1581
0
Благородство орлов. Бенфика могла забрать Нереса из Шахтера бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес накануне вечером прилетел в Лиссабон и ныне близок к тому, чтобы стать полноправным футболистом «Бенфики».

Португальский клуб подпишет Нереса на постоянный контракт, а в трансфере большую роль сыграл долг, который «горняки» имеют перед «орлами» по прошлогоднему переходу Педриньо.

«Бенфика» теоретически могла бы добиваться и бесплатного трансфера Нереса. В контракте бразильца с «Шахтером», оказывается, был прописан пункт, позволяющий игроку покинуть клуб в случае, если бы он не мог играть на протяжении более 60 дней по причинам, связанным с военным конфликтом.

Однако «Бенфика» предпочла не создавать никаких юридических прецедентов и пошла путем традиционных трансферных переговоров и заключения соглашений со всеми сторонами сделки.

Напомним, Давид Нерес перешел в «Шахтер» в начале нынешнего года из «Аякса» за 12 миллионов евро, но из-за российско-украинской войны не провел за «горняков» ни одного официального поединка.

По теме:
Барселона дает 50 миллионов евро за Левандовски
Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»
Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Арсенала
Давид Нерес Шахтер Донецк Бенфика трансферы УПЛ трансферы российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник A Bola
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Марсело закончил с Реалом, но не вернется в Бразилию. Почему?
Футбол | 20 июня 2022, 13:48 1
Легендарный Марсело закончил с Реалом, но не вернется в Бразилию. Почему?
Легендарный Марсело закончил с Реалом, но не вернется в Бразилию. Почему?

Многие его соотечественники, наоборот, уезжают доигрывать на родину

Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Футбол | 19 июня 2022, 16:13 2
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»

Вратарь «Динамо» – об Игоре Суркисе

ОФИЦИАЛЬНО. Нуриев перешел из Колоса в Сабах
Футбол | 20.06.2022, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Нуриев перешел из Колоса в Сабах
ОФИЦИАЛЬНО. Нуриев перешел из Колоса в Сабах
ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции
Футбол | 19.06.2022, 16:47
ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции
ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Теннис | 19.06.2022, 17:31
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
18.06.2022, 22:31
Футбол
Новый вариант для Зинченко, украинский подиум, золото на ЧЕ по фехтованию
Новый вариант для Зинченко, украинский подиум, золото на ЧЕ по фехтованию
19.06.2022, 02:59
Другие виды
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
18.06.2022, 22:07 1
Другие виды
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
19.06.2022, 19:50 6
Теннис
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
20.06.2022, 03:03
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
19.06.2022, 20:47
Бокс
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
19.06.2022, 10:00 4
Футбол
Ливерпуль определился с заменой Мане
Ливерпуль определился с заменой Мане
19.06.2022, 08:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем