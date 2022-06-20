Благородство орлов. Бенфика могла забрать Нереса из Шахтера бесплатно

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес накануне вечером прилетел в Лиссабон и ныне близок к тому, чтобы стать полноправным футболистом «Бенфики».

Португальский клуб подпишет Нереса на постоянный контракт, а в трансфере большую роль сыграл долг, который «горняки» имеют перед «орлами» по прошлогоднему переходу Педриньо.

«Бенфика» теоретически могла бы добиваться и бесплатного трансфера Нереса. В контракте бразильца с «Шахтером», оказывается, был прописан пункт, позволяющий игроку покинуть клуб в случае, если бы он не мог играть на протяжении более 60 дней по причинам, связанным с военным конфликтом.

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Однако «Бенфика» предпочла не создавать никаких юридических прецедентов и пошла путем традиционных трансферных переговоров и заключения соглашений со всеми сторонами сделки.

Напомним, Давид Нерес перешел в «Шахтер» в начале нынешнего года из «Аякса» за 12 миллионов евро, но из-за российско-украинской войны не провел за «горняков» ни одного официального поединка.