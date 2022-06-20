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  4. Давид Нерес согласился на понижение зарплаты для трансфера в Бенфику
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 10:07 | Обновлено 20 июня 2022, 10:08
397
0

Давид Нерес согласился на понижение зарплаты для трансфера в Бенфику

Ранее этот вопрос являлся серьезным препятствием для заключения сделки

20 июня 2022, 10:07 | Обновлено 20 июня 2022, 10:08
397
0
Давид Нерес согласился на понижение зарплаты для трансфера в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Вингер «Шахтера» Давид Нерес в самое ближайшее время должен официально перебраться в португальскую «Бенфику».

Накануне бразилец прилетел в Лиссабон, где теперь должен пройти медосмотр и подписать личный контракт.

Известно, что ради перехода в «Бенфику» Нерес пошел на снижение заработной платы. Этот вопрос ранее был проблемой для завершения трансфера, потому как платить Нересу более 3 миллионов евро в год, как тот получал в «Шахтере», португальский клуб отказывался.

Ранее сообщалось, что «Бенфике» Нерес обойдется в 12 миллионов евро, которые будут вычтены из долга «горняков» перед португальцами за Педриньо, который равен 15 миллионам евро.

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Источник Jornal de Notícias
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