ФОТО. Вингер Шахтера Давид Нерес прибыл в Лиссабон для трансфера в Бенфику
Звездному бразильцу так и не удалось показать свои лучшие качества в рамках УПЛ
25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес находится на завершающей стадии трансфера в «Бенфику».
Сегодня бразилец был замечен в аэропорту Лиссабона, куда прилетел для завершения формальностей и подписания контракта с «Бенфикой».
David Neres já está em Lisboa para assinar pelo Benfica. pic.twitter.com/25MZ3HEASN— B24 (@B24PT) June 19, 2022
Ожидается, что официально лиссабонцы объявят о переходе Нереса уже в начале следующей недели.
Ранее сообщалось, что «Бенфике» Нерес обойдется в 12 миллионов евро, которые будут вычтены из долга «горняков» перед португальцами за Педриньо, который равен 15 миллионам евро.
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