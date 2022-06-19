ФОТО. Вингер Шахтера Давид Нерес прибыл в Лиссабон для трансфера в Бенфику

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес находится на завершающей стадии трансфера в «Бенфику».

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Сегодня бразилец был замечен в аэропорту Лиссабона, куда прилетел для завершения формальностей и подписания контракта с «Бенфикой».

David Neres já está em Lisboa para assinar pelo Benfica. pic.twitter.com/25MZ3HEASN — B24 (@B24PT) June 19, 2022

Ожидается, что официально лиссабонцы объявят о переходе Нереса уже в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что «Бенфике» Нерес обойдется в 12 миллионов евро, которые будут вычтены из долга «горняков» перед португальцами за Педриньо, который равен 15 миллионам евро.