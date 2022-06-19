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  4. ФОТО. Вингер Шахтера Давид Нерес прибыл в Лиссабон для трансфера в Бенфику
Украина. Премьер лига
19 июня 2022, 17:05 | Обновлено 19 июня 2022, 17:13
469
0

ФОТО. Вингер Шахтера Давид Нерес прибыл в Лиссабон для трансфера в Бенфику

Звездному бразильцу так и не удалось показать свои лучшие качества в рамках УПЛ

19 июня 2022, 17:05 | Обновлено 19 июня 2022, 17:13
469
0
ФОТО. Вингер Шахтера Давид Нерес прибыл в Лиссабон для трансфера в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес находится на завершающей стадии трансфера в «Бенфику».

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Сегодня бразилец был замечен в аэропорту Лиссабона, куда прилетел для завершения формальностей и подписания контракта с «Бенфикой».

Ожидается, что официально лиссабонцы объявят о переходе Нереса уже в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что «Бенфике» Нерес обойдется в 12 миллионов евро, которые будут вычтены из долга «горняков» перед португальцами за Педриньо, который равен 15 миллионам евро.

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Источник Sport.ua
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