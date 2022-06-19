WTA19 июня 2022, 18:33 |
293
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Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне
Леся пробилась в основу еще одного травяного турнира
19 июня 2022, 18:33 |
293
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.
В финале квалификации украинка переиграла британку Хезер Уотсон (№102 WTA).
Истборн. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 7:6(6)
Потенциальные соперницы Цуренко в основной сетке: Даяна Ястремская (Украина), Айла Томлянович (Австралия), Марина Заневская (Бельгия) или еще одна теннисистка из квалификации.
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