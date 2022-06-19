Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне
WTA
19 июня 2022, 18:33 |
293
1

Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне

Леся пробилась в основу еще одного травяного турнира

19 июня 2022, 18:33 |
293
1
Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.

В финале квалификации украинка переиграла британку Хезер Уотсон (№102 WTA). ​

Истборн. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 7:6(6)

Потенциальные соперницы Цуренко в основной сетке: Даяна Ястремская (Украина), Айла Томлянович (Австралия), Марина Заневская (Бельгия) или еще одна теннисистка из квалификации.

По теме:
Марта Костюк – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинки узнали первых соперниц на турнире в Истборне
Леся Цуренко Хезер Уотсон WTA Истборн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Бокс | 19 июня 2022, 12:38 4
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри

Боб Арум назвал вариант для чемпиона

ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу
Футбол | 19 июня 2022, 16:35 5
ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу
ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу

Румынский специалист уже на базе столичного клуба

Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме
Теннис | 17.06.2022, 22:01
Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме
Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Теннис | 18.06.2022, 22:53
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Футбол | 18.06.2022, 22:31
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
молодець
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
19.06.2022, 06:23 5
Бокс
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
18.06.2022, 20:45
Волейбол
Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме
Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме
17.06.2022, 18:08 10
Теннис
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
18.06.2022, 07:10 11
Футбол
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
18.06.2022, 03:25
Футбол
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
18.06.2022, 07:50
Футбол
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
18.06.2022, 18:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем