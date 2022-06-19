Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.

В финале квалификации украинка переиграла британку Хезер Уотсон (№102 WTA). ​

Истборн. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 7:6(6)

Потенциальные соперницы Цуренко в основной сетке: Даяна Ястремская (Украина), Айла Томлянович (Австралия), Марина Заневская (Бельгия) или еще одна теннисистка из квалификации.