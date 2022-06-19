Андрей СТОЛЯРЧУК: «Против Уэльса сборная Украины провела хороший поединок»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Мне кажется, что на очень хорошем функциональном уровне наша команда провела два матча квалификации, а также игры с Ирландией и Арменией. Провели лучше, чем я ожидал. Психологически не хватило нас на последний матч. Самое большое такое разочарование, худшее такое послевкусие, потому что против этой сборной Ирландии мы обязаны были достаточно легко брать три очка.

О физической усталости можно было бы говорить в контексте второго тайма, но ребята играли стоя с первых минут. О физической усталости на 10-й минуте, мне кажется, некорректно говорить. Матч огорчил, потому что недооценили соперника, психологически вышли не готовыми. И, к сожалению, потеряли два очка», - пояснил Столярчук.