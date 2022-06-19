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  4. Андрей СТОЛЯРЧУК: «Против Уэльса сборная Украины провела хороший поединок»
Чемпионат мира
19 июня 2022, 16:13 | Обновлено 19 июня 2022, 16:25
65
0

Андрей СТОЛЯРЧУК: «Против Уэльса сборная Украины провела хороший поединок»

Комментатор – о поражении команды Александра Петракова в главном матче года

19 июня 2022, 16:13 | Обновлено 19 июня 2022, 16:25
65
0
Андрей СТОЛЯРЧУК: «Против Уэльса сборная Украины провела хороший поединок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Мне кажется, что на очень хорошем функциональном уровне наша команда провела два матча квалификации, а также игры с Ирландией и Арменией. Провели лучше, чем я ожидал. Психологически не хватило нас на последний матч. Самое большое такое разочарование, худшее такое послевкусие, потому что против этой сборной Ирландии мы обязаны были достаточно легко брать три очка.

О физической усталости можно было бы говорить в контексте второго тайма, но ребята играли стоя с первых минут. О физической усталости на 10-й минуте, мне кажется, некорректно говорить. Матч огорчил, потому что недооценили соперника, психологически вышли не готовыми. И, к сожалению, потеряли два очка», - пояснил Столярчук.

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Источник Газета по-украински
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