Леся Цуренко – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Истборне
19 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.
В финале квалификации украинка сразится против британки Хезер Уотсон(№102 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала – 16:25 по Киеву.
Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла две встречи.
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