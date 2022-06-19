Леся Цуренко – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.

В финале квалификации украинка сразится против британки Хезер Уотсон(№102 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала – 16:25 по Киеву.

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла две встречи.

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