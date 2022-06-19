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WTA
19 июня 2022, 16:20 | Обновлено 19 июня 2022, 16:21
728
0

Леся Цуренко – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Истборне

19 июня 2022, 16:20 | Обновлено 19 июня 2022, 16:21
728
0
Леся Цуренко – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

19 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.

В финале квалификации украинка сразится против британки Хезер Уотсон(№102 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала – 16:25 по Киеву.

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла две встречи.

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Источник Sport.ua
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