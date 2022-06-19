Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рудько пропустил уже на 9-й минуте в дебютной игре за Лех
Другие новости
19 июня 2022, 09:37 | Обновлено 19 июня 2022, 09:44
685
0

ВИДЕО. Рудько пропустил уже на 9-й минуте в дебютной игре за Лех

Украинский вратарь сыграл за польский клуб

19 июня 2022, 09:37 | Обновлено 19 июня 2022, 09:44
685
0
ВИДЕО. Рудько пропустил уже на 9-й минуте в дебютной игре за Лех
ФК Лех

Украинский голкипер Артур Рудько дебютировал за «Лех».

Польская команда отыграла контрольный матч с «Видзевом» (1:2). Рудько вышел в старте и уже на 9-й минуте пропустил мяч после удара с острого угла (видео на 26:33).

Рудько перешел в «Лех» на правах аренды.

 

По теме:
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Два варианта для Динамо. Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Соперники для Зубкова и Пластуна. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов
Артур Рудько Лех Познань
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
Другие виды | 19 июня 2022, 06:40 0
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже

На этапе Бриллиантовой лиги все призовые места заняли украинские спортсмены

Неймар отказался покидать ПСЖ
Футбол | 18 июня 2022, 13:31 1
Неймар отказался покидать ПСЖ
Неймар отказался покидать ПСЖ

ПСЖ рассматривал расставание с бразильцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Футбол | 18.06.2022, 09:36
Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Другие виды | 18.06.2022, 22:07
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
ОФИЦИАЛЬНО. Рига подписала центрбека Черноморца
Футбол | 18.06.2022, 21:52
ОФИЦИАЛЬНО. Рига подписала центрбека Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. Рига подписала центрбека Черноморца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
17.06.2022, 23:13
Бокс
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
18.06.2022, 03:25
Футбол
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
17.06.2022, 08:51 2
Баскетбол
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
17.06.2022, 13:00 3
Футбол
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
17.06.2022, 19:12 4
Футбол
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 5
Война
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
18.06.2022, 07:10 12
Футбол
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
18.06.2022, 22:53 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем