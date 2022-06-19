ВИДЕО. Рудько пропустил уже на 9-й минуте в дебютной игре за Лех

Украинский голкипер Артур Рудько дебютировал за «Лех».

Польская команда отыграла контрольный матч с «Видзевом» (1:2). Рудько вышел в старте и уже на 9-й минуте пропустил мяч после удара с острого угла (видео на 26:33).

Рудько перешел в «Лех» на правах аренды.