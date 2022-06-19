Другие новости19 июня 2022, 09:37 | Обновлено 19 июня 2022, 09:44
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ВИДЕО. Рудько пропустил уже на 9-й минуте в дебютной игре за Лех
Украинский вратарь сыграл за польский клуб
19 июня 2022, 09:37 | Обновлено 19 июня 2022, 09:44
685
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Украинский голкипер Артур Рудько дебютировал за «Лех».
Польская команда отыграла контрольный матч с «Видзевом» (1:2). Рудько вышел в старте и уже на 9-й минуте пропустил мяч после удара с острого угла (видео на 26:33).
Рудько перешел в «Лех» на правах аренды.
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