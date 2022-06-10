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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха
Польша
10 июня 2022, 09:08 |
558
0

ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха

Украинский вратарь продолжит карьеру в Польше

10 июня 2022, 09:08 |
558
0
ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха
ФК Лех

Известный украинский вратарь, экс-игрок «Динамо» Артур Рудько перешел в «Лех». Клуб из Познани официально объявил о переходе футболиста.

Польский клуб арендовал игрока у «Металлиста» на год с правом выкупа.

В сезоне 2021/22 Артур провел 30 матчей за «Пафос». Вратарь пропустил 25 мячей и 12 поединков отыграл «на ноль».

«Лех» стал чемпионом Польши и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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Артур Рудько Лех Познань
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Источник Sport.ua
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