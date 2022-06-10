ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха

Известный украинский вратарь, экс-игрок «Динамо» Артур Рудько перешел в «Лех». Клуб из Познани официально объявил о переходе футболиста.

Польский клуб арендовал игрока у «Металлиста» на год с правом выкупа.

В сезоне 2021/22 Артур провел 30 матчей за «Пафос». Вратарь пропустил 25 мячей и 12 поединков отыграл «на ноль».

«Лех» стал чемпионом Польши и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.