Польша10 июня 2022, 09:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха
Украинский вратарь продолжит карьеру в Польше
10 июня 2022, 09:08 |
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Известный украинский вратарь, экс-игрок «Динамо» Артур Рудько перешел в «Лех». Клуб из Познани официально объявил о переходе футболиста.
Польский клуб арендовал игрока у «Металлиста» на год с правом выкупа.
В сезоне 2021/22 Артур провел 30 матчей за «Пафос». Вратарь пропустил 25 мячей и 12 поединков отыграл «на ноль».
«Лех» стал чемпионом Польши и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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