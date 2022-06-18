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  4. Три клуба АПЛ нацелились на лидера Лацио
Англия
18 июня 2022, 17:28 |
265
0

Три клуба АПЛ нацелились на лидера Лацио

Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Англии

18 июня 2022, 17:28 |
265
0
Три клуба АПЛ нацелились на лидера Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич уже не первый год является объектом интереса европейских топ-клубов. Нынешнее лето не стало исключением.

Интерес к Милинковичу-Савичу проявляют три клуба АПЛ. Об интересе «Арсенала» уже сообщалось ранее, теперь в борьбу за 27-летнего серба включились «Челси» и «Ньюкасл». «Лацио» хочет получить за своего игрока 60 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 на счету Милинковича-Савича 11 голов и 12 ассистов в 47 матчах за «Лацио» во всех турнирах. 

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Источник Football London
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