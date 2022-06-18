Три клуба АПЛ нацелились на лидера Лацио

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич уже не первый год является объектом интереса европейских топ-клубов. Нынешнее лето не стало исключением.

Интерес к Милинковичу-Савичу проявляют три клуба АПЛ. Об интересе «Арсенала» уже сообщалось ранее, теперь в борьбу за 27-летнего серба включились «Челси» и «Ньюкасл». «Лацио» хочет получить за своего игрока 60 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 на счету Милинковича-Савича 11 голов и 12 ассистов в 47 матчах за «Лацио» во всех турнирах.