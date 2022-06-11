Арсенал нацелился на лидера Лацио
«Канониры» хотят подписать Сергея Милинковича-Савича
«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Арсенал» готов предложить за 27-летнего серба 49 миллионов евро. Однако такой суммы, скорее всего, будет недостаточно. Кроме «Арсенала», интерес к хавбеку проявляет «Ньюкасл».
В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 11 голов и 12 ассистов в 47 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
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