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Англия
11 июня 2022, 16:17 |
74
0

Арсенал нацелился на лидера Лацио

«Канониры» хотят подписать Сергея Милинковича-Савича

11 июня 2022, 16:17 |
74
0
Арсенал нацелился на лидера Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Арсенал» готов предложить за 27-летнего серба 49 миллионов евро. Однако такой суммы, скорее всего, будет недостаточно. Кроме «Арсенала», интерес к хавбеку проявляет «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 11 голов и 12 ассистов в 47 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Corriere dello Sport
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